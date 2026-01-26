В Рязанской области закроют два ж/д переезда

Движение через железнодорожный переезд 334 км 3 пк (деревня Красная степь) перегона Ряжск — Александро-Невская закроют 27 января с 05:00 до 17:00. 29 января с 05:00 до 17:00 ограничат проезд через ж/д переезд 329 км 5 пк (деревня Ротманово). Причина — ремонтные работы.