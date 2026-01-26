Мороз до-35 градусов зафиксировали в некоторых районах Рязанской области

Мороз до -35 градусов зафиксировали утром 26 января в некоторых населенных пунктах Сараевского округа. Также сильные морозы ощутили жители Путятинского округа. До -35 градусов опустилась температура в селе Караулово, в Карабухине до -29 °C, в Большой Екатериновке до 33 °C, в Песочне от -29 до -30 °C. Отмечается, что такую температуру фиксировали в поймах рек и низинах. По словам метеорологов, последние 25 и 26 января были самыми холодными в эту зиму.

