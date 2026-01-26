В Рязанской области сгорела баня

Пожар произошел около 15:00 25 января в деревне Агломазово Спасского округа. Деревянная баня изнутри выгорела полностью. Кроме того, огонь уничтожил крышу. Отмечается, что причины возгорания установят специалисты. Пострадавших нет.