В Рязанской области сгорела баня
Пожар произошел около 15:00 25 января в деревне Агломазово Спасского округа. Деревянная баня изнутри выгорела полностью. Кроме того, огонь уничтожил крышу. Отмечается, что причины возгорания установят специалисты. Пострадавших нет.
Об этом сообщил ИД «Пресса».
