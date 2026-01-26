В Рязанской области пройдут масштабные рейды ГАИ

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут 26 января рейдовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Рейды направлены на выявление водителей, нарушающих ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. Водителям напомнили, что согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ — за выезд на полосу встречного движения, предусмотрено лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, либо штраф в размере 7500 рублей.