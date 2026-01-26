В Рязани завершили ремонт дома после пожара в Октябрьском городке

Подрядные организации завершили восстановительные работы в многоквартирном доме № 38 в Октябрьском городке после пожара на чердаке, произошедшего в мае 2025 года. Об этом сообщает телеканал ТКР.

В ноябре прошлого года в дом вновь подключили отопление, электричество и газоснабжение. После этого был проведен ремонт кровли, стропильной системы, подъездов и фасада. Стены внутри и снаружи оштукатурили и покрасили, кровлю перекрыли заново.

Результаты работ проверили представители областной прокуратуры, фонда капитального ремонта и местные жители. Нарушений не выявлено. Контроль за состоянием дома продолжают прокуратура, Госжилинспекция и Фонд капитального ремонта.

Фото: ТКР.