В Рязани заметили разгуливающего на морозе мужчину в шортах

В Рязани в микрорайоне Олимпийский городок местные жители заметили мужчину средних лет. Он шел по улице в шортах при температуре близкой к -20°С.

Кадры опубликовали подписчики Telegram-канала «Топор. Новости Рязани». По информации очевидцев, мужчина спокойно шел по дороге, несмотря на низкую температуру.

Ситуация вызвала обсуждение среди жителей города и в социальных сетях.