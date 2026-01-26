В Рязани зафиксировали превышение ПДК оксида азота

В министерстве рассказали, что вечером 25 января стационарный пост наблюдения за воздухом в Канищеве выявил одно превышение ПДК оксида азота. «Информацию об этом мы передали в контрольно-надзорные органы для принятия мер», — написали в минприроды. Напомним, в двух микрорайонах Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе 17 января.

