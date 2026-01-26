Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
-14°
Втр, 27
-9°
Срд, 28
ЦБ USD 75.92 -0.12 24/01
ЦБ EUR 89.06 0.27 24/01
Нал. USD 77.31 / 77.00 26/01 16:30
Нал. EUR 90.57 / 91.00 26/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 757
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 247
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 213
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 479
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани задержали курьера мошенников, похитившего у пенсионера 1,2 млн рублей
Оперативники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области задержали 25-летнего жителя Московской области, подозреваемого в участии в дистанционном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба рязанской полиции.

Оперативники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области задержали 25-летнего жителя Московской области, подозреваемого в участии в дистанционном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба рязанской полиции.

По данным правоохранительных органов, жертвой преступления стал 86-летний рязанец. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что сбережения пенсионера якобы необходимо задекларировать. После этого к мужчине приехал «работник банка», которому пенсионер передал 1 млн 208 тыс. рублей.

Через несколько часов пожилой мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность курьера и задержали его в Московской области. По предварительной информации, мужчина устроился курьером в зарубежный колл-центр и по указанию кураторов забирал деньги у обманутых пенсионеров, переводя их на указанные счета. За это он получал процент.

Расследование уголовного дела продолжается.