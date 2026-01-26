В Рязани задержали курьера мошенников, похитившего у пенсионера 1,2 млн рублей

Оперативники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области задержали 25-летнего жителя Московской области, подозреваемого в участии в дистанционном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба рязанской полиции.

По данным правоохранительных органов, жертвой преступления стал 86-летний рязанец. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что сбережения пенсионера якобы необходимо задекларировать. После этого к мужчине приехал «работник банка», которому пенсионер передал 1 млн 208 тыс. рублей.

Через несколько часов пожилой мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность курьера и задержали его в Московской области. По предварительной информации, мужчина устроился курьером в зарубежный колл-центр и по указанию кураторов забирал деньги у обманутых пенсионеров, переводя их на указанные счета. За это он получал процент.

Расследование уголовного дела продолжается.