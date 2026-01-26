Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
-14°
Втр, 27
-9°
Срд, 28
ЦБ USD 75.92 -0.12 24/01
ЦБ EUR 89.06 0.27 24/01
Нал. USD 77.01 / 77.00 26/01 10:50
Нал. EUR 90.41 / 91.00 26/01 10:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 527
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 008
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 190
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 452
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани в ОКБ сломались два томографа, пациентов направляют в другие больницы
В Рязани в ОКБ сломались два томографа, пациентов перенаправляют в другие больницы. Информацию об этом опубликовали в комментариях губернатора Павла Малкова. На поломку указал рязанец. Он рассказал, что в Областной клинической больнице сломались два КТ-томографа. В региональном минздраве ответили, что в курсе «непростой ситуации». В ответе отметили, что уже ищут возможные пути решения. «Пациентов маршрутизируют в ближайшие лечебные учреждения, которые проводят данное обследование по ОМС», — подчеркнули в комментарии.

В Рязани в ОКБ сломались два томографа, пациентов перенаправляют в другие больницы. Информацию об этом опубликовали в комментариях губернатора Павла Малкова.

На поломку указал рязанец. Он рассказал, что в Областной клинической больнице сломались два КТ-томографа. В региональном минздраве ответили, что в курсе «непростой ситуации». В ответе отметили, что уже ищут возможные пути решения.

«Пациентов маршрутизируют в ближайшие лечебные учреждения, которые проводят данное обследование по ОМС», — подчеркнули в комментарии.