В Рязани в ОКБ сломались два томографа, пациентов направляют в другие больницы

В Рязани в ОКБ сломались два томографа, пациентов перенаправляют в другие больницы. Информацию об этом опубликовали в комментариях губернатора Павла Малкова. На поломку указал рязанец. Он рассказал, что в Областной клинической больнице сломались два КТ-томографа. В региональном минздраве ответили, что в курсе «непростой ситуации». В ответе отметили, что уже ищут возможные пути решения. «Пациентов маршрутизируют в ближайшие лечебные учреждения, которые проводят данное обследование по ОМС», — подчеркнули в комментарии.

