В Рязани установили личность водителя грузовика, умершего за рулем

В Рязани установили личность водителя грузовика, умершего за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда по региону.

Инцидент произошел днем 25 января рядом с заправкой «Роснефть» на проезде Шабулина. В кабине автомобиля обнаружили водителя без сознания. Он был работником организации, осуществляющей перевозки.

Прибывшие на место происшествия медработники констатировали смерть мужчины 1970 года рождения.

«В настоящее время работодателем организована работа комиссии по расследованию несчастного случая под председательством представителя Гострудинспекции для установления обстоятельств и причин произошедшего», — отметила руководитель государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Мирохина.

Ранее сообщалось, что в Рязани водитель грузовика умер за рулем.