Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 757
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 247
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 213
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 479
Инцидент произошел днем 25 января рядом с заправкой «Роснефть» на проезде Шабулина. В кабине автомобиля обнаружили водителя без сознания. Он был работником организации, осуществляющей перевозки. Прибывшие на место происшествия медработники констатировали смерть мужчины 1970 года рождения. «В настоящее время работодателем организована работа комиссии по расследованию несчастного случая под председательством представителя Гострудинспекции для установления обстоятельств и причин произошедшего», — отметила руководитель государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Мирохина.

В Рязани установили личность водителя грузовика, умершего за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда по региону.

Инцидент произошел днем 25 января рядом с заправкой «Роснефть» на проезде Шабулина. В кабине автомобиля обнаружили водителя без сознания. Он был работником организации, осуществляющей перевозки.

Прибывшие на место происшествия медработники констатировали смерть мужчины 1970 года рождения.

«В настоящее время работодателем организована работа комиссии по расследованию несчастного случая под председательством представителя Гострудинспекции для установления обстоятельств и причин произошедшего», — отметила руководитель государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Мирохина.

