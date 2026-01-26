В Рязани автомобиль въехал в дорожное ограждение
ДТП случилось в ночь на 26 января на Первомайском проспекте. На кадрах видно, что легковушка получила серьезные повреждения. Информации о пострадавших нет. На месте работали полицейские.
