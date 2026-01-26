Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
-14°
Втр, 27
-9°
Срд, 28
ЦБ USD 76.01 0.09 27/01
ЦБ EUR 90.29 1.23 27/01
Нал. USD 77.31 / 77.00 26/01 18:25
Нал. EUR 90.56 / 91.00 26/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 851
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 303
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 220
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 488
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России предложили ввести обязательную маркировку хозтоваров и средств гигиены
Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести обязательную маркировку отдельных видов хозяйственных товаров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести обязательную маркировку отдельных видов хозяйственных товаров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, обязательная маркировка в потребительской упаковке может начаться с 1 сентября 2026 года.

В Минпромторге отметили, что синхронизация окончания эксперимента с запуском обязательных требований позволит легальному бизнесу заранее подготовить процессы и адаптироваться к новым правилам без переходного разрыва.

В министерстве также указали, что доля нелегального оборота в этом сегменте рынка превышает 10%, что создает риски реализации некачественной и небезопасной продукции.