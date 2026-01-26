В России предложили ввести обязательную маркировку хозтоваров и средств гигиены

Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести обязательную маркировку отдельных видов хозяйственных товаров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, обязательная маркировка в потребительской упаковке может начаться с 1 сентября 2026 года.

В Минпромторге отметили, что синхронизация окончания эксперимента с запуском обязательных требований позволит легальному бизнесу заранее подготовить процессы и адаптироваться к новым правилам без переходного разрыва.

В министерстве также указали, что доля нелегального оборота в этом сегменте рынка превышает 10%, что создает риски реализации некачественной и небезопасной продукции.