В России могут сократить рабочий день многодетным россиянкам

Депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой о сокращении рабочего дня для многодетных россиянок на один час. По мнению парламентария, это решение поможет не только матерям, но и работодателям, которые смогут более охотно нанимать женщин с тремя и более детьми. Как сообщает агентство ТАСС, Антропенко подчеркивает, что сокращение рабочего времени позволит многодетным матерям лучше совмещать карьеру и семейные обязанности. Он также отметил, что после родов женщины часто теряют в карьерном росте, особенно после нескольких декретов, и могут столкнуться с трудностями в поиске работы после окончания трехлетнего срока по уходу за ребенком.

