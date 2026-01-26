В России могут появиться бирюзовые и зеленые автомобильные номера

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил ввести новые цвета для автомобильных номеров. Согласно его инициативе, беспилотные автомобили будут получать бирюзовые номера, а электромобили — зеленые. Шапарин считает, что это поможет водителям легче различать типы автомобилей на дороге. В случае, если беспилотное авто управляется человеком, особый цвет номера будет предупреждать других водителей о возможности перехода машины в автоматический режим.