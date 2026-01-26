В России хотят сократить количество платный мест в колледжах

В России планируют сократить количество платных мест в колледжах по гуманитарным и экономическим направлениям. Законопроект по этому вопросу уже разрабатывается, сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в интервью «Известиям». Она отметила, что платный приём преимущественно наблюдается на популярных среди абитуриентов, но с низким спросом на рынке труда направлениях. При этом промышленность и другие отрасли экономики испытывают дефицит квалифицированных кадров.

