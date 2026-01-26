Рязань
В РФ пересмотрели стандарт лечения гриппа
Минюст официально зарегистрировало новый стандарт медицинской помощи для взрослых, разработанный Миндравом. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на сайт публикаций правовых актов.

Также теперь включены муколитики амброксол и бромгексин. При этом средняя продолжительность лечения сокращена до девяти дней (ранее — 15 и 20 дней).