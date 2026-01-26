В РФ пересмотрели стандарт лечения гриппа

До 2024 года существовало два стандарта лечения гриппа: для средней и тяжелой форм. В обновленной версии убрали антибиотики и диуретики, сократив список лекарств с 51 до 29. Противовирусный список расширили, добавив энисамия йодид («Нобазит») и риамиловир («Триазавирин»). В категорию иммунокорректирующих средств добавили азоксимера бромид («Полиоксидоний»), исключив тилорон и анаферон. Также теперь включены муколитики амброксол и бромгексин. При этом средняя продолжительность лечения сокращена до девяти дней (ранее — 15 и 20 дней).

Минюст официально зарегистрировало новый стандарт медицинской помощи для взрослых, разработанный Миндравом. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на сайт публикаций правовых актов.

