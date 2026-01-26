Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 636
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 171
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 199
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 464
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В прокуратуру Рязанской области в 2025 году поступило 40 тыс. представлений
В прокуратуру Рязанской области в 2025 году поступило более 40 тысяч представления. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока».

«Непосредственно прокурорами разрешено более 22 тысяч. Если говорить о тех вопросах, которые волновали жителей региона, то можно на первое место поставить деятельность службы судебных приставов», — заявил прокурор области Дмитрий Коданев.

Кроме того, часто рязанцы обращали внимание на вопросы соблюдения жилищно-коммунального хозяйства. При этом Дмитрий Коданев отметил, что уменьшилось число жалоб на оказание медицинской помощи и обеспечение населения льготными лекарствами.

Прокурор также рассказал, что в 2025 году более четырех тысяч обращений поступило о взыскании с должников платежей, в том числе алиментов.

«Ежеквартально с руководителем управления службы судебных приставов провожу совместно приемы. Это позволило в прошедшем году активизировать исполнительные действия. Более пяти миллионов рублей нашли своих адресатов», — уточнил Дмитрий Коданев.

Речь в интервью шла и о кибермошенничестве на территории Рязанской области. По словам прокурора, количество подобных случаев снизилось на 10%. При этом около 35% преступлений в 2025 году совершено с использованием информационных технологий.

Напомним, ранее в прокуратуре сообщали о значительном росте числа жалоб к работе управления Федеральной службы судебных приставов.

Фото: эфир ГТРК «Ока».