В прокуратуру Рязанской области в 2025 году поступило 40 тыс. представлений

В прокуратуру Рязанской области в 2025 году поступило более 40 тысяч представления. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока».

«Непосредственно прокурорами разрешено более 22 тысяч. Если говорить о тех вопросах, которые волновали жителей региона, то можно на первое место поставить деятельность службы судебных приставов», — заявил прокурор области Дмитрий Коданев.

Кроме того, часто рязанцы обращали внимание на вопросы соблюдения жилищно-коммунального хозяйства. При этом Дмитрий Коданев отметил, что уменьшилось число жалоб на оказание медицинской помощи и обеспечение населения льготными лекарствами.

Прокурор также рассказал, что в 2025 году более четырех тысяч обращений поступило о взыскании с должников платежей, в том числе алиментов.

«Ежеквартально с руководителем управления службы судебных приставов провожу совместно приемы. Это позволило в прошедшем году активизировать исполнительные действия. Более пяти миллионов рублей нашли своих адресатов», — уточнил Дмитрий Коданев.

Речь в интервью шла и о кибермошенничестве на территории Рязанской области. По словам прокурора, количество подобных случаев снизилось на 10%. При этом около 35% преступлений в 2025 году совершено с использованием информационных технологий.

Напомним, ранее в прокуратуре сообщали о значительном росте числа жалоб к работе управления Федеральной службы судебных приставов.

Фото: эфир ГТРК «Ока».