В МВД рассказали, что делать при взломе личных данных

Россиянам дали рекомендации на случай взлома личных данных. Об этом сообщает пресс-служба УБК МВД России. В ведомстве сообщили, что при утечке банковских данных необходимо срочно сменить пароли, заблокировать карты и счета, связаться с банком и предупредить близких.

Россиянам дали рекомендации на случай взлома личных данных. Об этом сообщает пресс-служба УБК МВД России.

В ведомстве сообщили, что при утечке банковских данных необходимо срочно сменить пароли, заблокировать карты и счета, связаться с банком и предупредить близких. Если злоумышленники получили доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги», следует сменить пароли, проверить заявки и обратиться на горячую линию сервиса.

При взломе телефона, социальных сетей или мессенджеров рекомендуется восстановить доступ к аккаунтам, сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию и уведомить знакомых. В МВД подчеркнули, что во всех подобных случаях необходимо обращаться в полицию.