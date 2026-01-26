Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 636
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 171
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 199
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 464
В Махачкале прохожие спасли тонущих мать и ребенка
В Махачкале легковой автомобиль съехал в канал имени Октябрьской революции, в салоне находились женщина и ребенок. Об этом сообщает РИА Новости. По данным прокуратуры Дагестана, ДТП произошло в субботу. Машина оказалась в воде и начала плыть по каналу.

По данным прокуратуры Дагестана, ДТП произошло в субботу. Машина оказалась в воде и начала плыть по каналу. На помощь пострадавшим пришли прохожие. На распространившемся в сети видео видно, как мужчины забрались на трубу над каналом и в момент, когда автомобиль проплывал под ней, через окно вытащили ребенка.

Один из участников спасения, житель Махачкалы, рассказал агентству, что заметил автомобиль в воде по дороге домой и услышал крики о помощи. Сначала он хотел прыгнуть в канал, но затем решил воспользоваться трубой, проходящей над водой.

Когда к спасению подключились еще двое мужчин, им удалось помочь женщине выбраться из тонущего автомобиля. Водитель впоследствии смог покинуть салон самостоятельно.

В администрации Махачкалы сообщили РИА Новости, что рассматривают вопрос о награждении мужчин, участвовавших в спасении.

Фото: скриншот из видео, опубликованного в Telegram-канале Ирины Волк.