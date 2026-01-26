В Махачкале прохожие спасли тонущих мать и ребенка

В Махачкале легковой автомобиль съехал в канал имени Октябрьской революции, в салоне находились женщина и ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным прокуратуры Дагестана, ДТП произошло в субботу. Машина оказалась в воде и начала плыть по каналу. На помощь пострадавшим пришли прохожие. На распространившемся в сети видео видно, как мужчины забрались на трубу над каналом и в момент, когда автомобиль проплывал под ней, через окно вытащили ребенка.
Один из участников спасения, житель Махачкалы, рассказал агентству, что заметил автомобиль в воде по дороге домой и услышал крики о помощи. Сначала он хотел прыгнуть в канал, но затем решил воспользоваться трубой, проходящей над водой.
Когда к спасению подключились еще двое мужчин, им удалось помочь женщине выбраться из тонущего автомобиля. Водитель впоследствии смог покинуть салон самостоятельно.
В администрации Махачкалы сообщили РИА Новости, что рассматривают вопрос о награждении мужчин, участвовавших в спасении.
Фото: скриншот из видео, опубликованного в Telegram-канале Ирины Волк.