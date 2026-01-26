В Касимовском округе 27 января временно отключат электроэнергию

Во вторник, 27 января, в Касимовском округе пройдут плановые ремонтные работы с отключением электроэнергии.

Во вторник, 27 января, в Касимовском округе пройдут плановые ремонтные работы с отключением электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.

С 10:00 до 12:00 электричество будет отключено в Касимове. Под отключение попадут микрорайоны 50 лет СССР и Черемушки, а также улицы Нариманова, Ленина, Первомайская, Строителей, Садовая, Восточная, Полевая, Зеленая, Федоровой, Чижова, Илюшкина и другие.

Временно без света останутся социальные и коммунальные объекты, включая котельную микрорайона 50 лет СССР, кондитерскую фабрику, администрацию, ФСК «Лидер», школу-интернат и водонапорную башню на улице Восточной.

С 10:00 до 16:00 отключение электроэнергии запланировано в поселке Гусь-Железный. Работы затронут улицы Первомайскую, Московскую, Советскую, Набережную, Капитана Подлеснова и площадь Первомайскую. Также без электричества временно останутся больница, храм, отдел полиции, администрация и магазины на площади Первомайской.