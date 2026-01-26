В Госдуме раскритиковали идею о запрете «решебников» для школьников

В Госдуме раскритиковали идею о запрете «решебников» для школьников. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат Госдуму Антон Горелкин считает, что запрет «решебников» приведет школьников в даркнет и к мошенникам. По его мнению, инициатива по досудебной блокировке сайтов с ответами на задания и экзамены является чрезмерной.

«На мой взгляд, помещать школьные шпаргалки в один ряд с деструктивной информацией — это чересчур», — отметил он.

Ранее Минпросвещения предложило приравнять ответы для ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад к пропаганде суицида.