В Госдуме предложили устанавливать флаг РФ в новых жилых кварталах

В Госдуме разрабатывается новый законопроект, который обяжет застройщиков устанавливать флагштоки для российского флага во всех новых жилых кварталах. Как сообщил депутат Дмитрий Свищев от ЛДПР, данная инициатива направлена на укрепление национальной идентичности и является продолжением ранее принятого закона о флагах на спортивных объектах. Согласно проекту, застройщики должны за свой счет предусмотреть центральную конструкцию для флага, которая будет видна из большинства окон жилых домов. Управляющие компании возьмут на себя ответственность за содержание флага, который будет поднят постоянно, за исключением случаев с экстремальными погодными условиями. Депутаты уверены, что расходы для застройщиков будут минимальными.

