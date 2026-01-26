В центре Рязани произошло ДТП

По словам очевидцев, авария с участием Chevrolet случилась вечером 26 января на Первомайском проспекте. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Напомним, в районе остановки «Дом Художника» с утра не работает светофор.