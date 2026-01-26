Тульского водителя будут судить за смертельное ДТП в Рязанской области

Заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя Тулы. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в октябре 2025 года водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался по автодороге Р-132 на территории Клепиковского района. Он превысил допустимую скорость, не обеспечил контроль за движением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ГАЗель».

В результате ДТП пассажир легкового автомобиля получил смертельные травмы.

Уголовное дело направлено в Клепиковский районный суд для рассмотрения по существу.