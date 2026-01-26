Систему бронирования Leonardo восстановили после сбоя

Работа системы бронирования Leonardo восстановлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

В аэропортах «Жуковский» и «Пулково» проинформировали о возобновлении штатной работы систем регистрации пассажиров. В «Пулково» уточнили, что службам потребуется некоторое время для полной нормализации обслуживания. В аэропорту «Жуковский» ТАСС сообщили, что система была восстановлена в 17:15 по московскому времени.

О штатной работе глобальной системы бронирования также заявили в авиакомпании «Ижавиа». По словам генерального директора Александра Синельникова, возобновлена регистрация пассажиров, системы «Сирена» и «Леонардо» функционируют в обычном режиме, передают «Ведомости».