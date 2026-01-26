Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
-14°
Втр, 27
-9°
Срд, 28
ЦБ USD 76.01 0.09 27/01
ЦБ EUR 90.29 1.23 27/01
Нал. USD 77.31 / 77.00 26/01 18:25
Нал. EUR 90.56 / 91.00 26/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 851
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 303
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 220
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 488
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Систему бронирования Leonardo восстановили после сбоя
Работа системы бронирования Leonardo восстановлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

Работа системы бронирования Leonardo восстановлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

В аэропортах «Жуковский» и «Пулково» проинформировали о возобновлении штатной работы систем регистрации пассажиров. В «Пулково» уточнили, что службам потребуется некоторое время для полной нормализации обслуживания. В аэропорту «Жуковский» ТАСС сообщили, что система была восстановлена в 17:15 по московскому времени.

О штатной работе глобальной системы бронирования также заявили в авиакомпании «Ижавиа». По словам генерального директора Александра Синельникова, возобновлена регистрация пассажиров, системы «Сирена» и «Леонардо» функционируют в обычном режиме, передают «Ведомости».