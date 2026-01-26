Рязанцы смогут увидеть в небе звезду Мира

По словам экспертов, в конце января-начале февраля в вечернем небе рязанцы смогут разглядеть красного гиганта — звезду Мира (Омикрон Кита). В это время она достигнет максимума блеска. Отмечается, что до звезды 399 световых лет, она ярче Солнца в 8000—9000 раз, но лишь немногим больше его по массе. «В последние несколько лет максимумы блеска Миры приходились на периоды, когда она была близка к Солнцу. Сейчас же она, наконец, будет неплохо видна на вечернем небе, заходя около полуночи, и находясь на удобной высоте до 10 часов вечера», — отметили астрономы.

Рязанцы смогут увидеть в небе звезду Мира. Об этом сообщается в паблике рязанских астроном «Меридиан».

По словам экспертов, в конце января-начале февраля в вечернем небе рязанцы смогут разглядеть красного гиганта — звезду Мира (Омикрон Кита). В это время она достигнет максимума блеска.

Отмечается, что до звезды 399 световых лет, она ярче Солнца в 8000—9000 раз, но лишь немногим больше его по массе.

«В последние несколько лет максимумы блеска Миры приходились на периоды, когда она была близка к Солнцу. Сейчас же она, наконец, будет неплохо видна на вечернем небе, заходя около полуночи, и находясь на удобной высоте до 10 часов вечера», — отметили астрономы.