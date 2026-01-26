Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 26 января

В понедельник, 26 января, c 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам улица Есенина, дома №№ 63, 67, 69, 65; улица Колхозная, дома №№ 10 корп.1, 12, 14, 14 корп.1, 16; улица Маяковского, дома №№ 7-а (компания Русский свет), 9 корп. 1 (ГКУ РО Центр градостроительного развития Рязанской области).