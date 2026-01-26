РПЦ получила официальный статус в Камеруне

23 января президент Поль Бийя утвердил указ о создании Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви, который охватывает 36 стран, включая Египет, Эфиопию, Камерун, Нигерию и другие.