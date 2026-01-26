Россиян предупредили о штрафах за сообщения в домовых чатах

По словам юристов, участников домовых чатов могут оштрафовать за публикацию личной информации граждан без их согласия. Размер такого штрафа может достигать 200 тыс. рублей. Отмечается, что сообщения в домовых чатах признаются публичными, если чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и имеет значительное количество участников. А под персональными данными понимается публикация адресов, телефонов или иной личной информации.

