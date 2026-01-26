Рязань
Россиян предупредили о штрафах за сообщения в домовых чатах
Россиян предупредили о штрафах за сообщения в домовых чатах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам юристов, участников домовых чатов могут оштрафовать за публикацию личной информации граждан без их согласия. Размер такого штрафа может достигать 200 тыс. рублей.

Отмечается, что сообщения в домовых чатах признаются публичными, если чат используется для обсуждения общедомовых вопросов и имеет значительное количество участников. А под персональными данными понимается публикация адресов, телефонов или иной личной информации.