Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 527
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 007
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 190
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 452
РИА Новости: почти половине россиян повысят зарплату в 2026 году
Около половины россиян ожидают повышения зарплаты в первой половине 2026 года. Такие данные приводят сервисы «Работа. ру» и «СберПодбор» по результатам исследования.

«Прибавку к заработной плате в первом полугодии в размере менее 10% ожидают 15% участников исследования. Повышение оклада в пределах 11-25% прогнозируют для себя 18% респондентов, а на рост от 26-50% рассчитывают 6% опрошенных», — говорится в сообщении «РИА Новости».

Исследование показало, что 31% опрошенных рассчитывают на ежегодное повышение зарплаты, 29% связывают свои ожидания с высокими результатами на работе, 15% — с карьерным ростом, 10% — с обещаниями руководства и 10% — с прошлогодним финансовым успехом компании.

Александр Ветерков, замгендиректора «Работы. ру», заявил, что в 2025 году компании достигли предела возможностей по повышению зарплат, но в 2026 году ожидается рост зарплатных предложений в ключевых отраслях. В Госдуме рассматривается инициатива об обязательной индексации зарплат в соответствии с инфляцией, что может привести к увеличению ценового давления и теневым схемам.

По словам Ветеркова, зарплаты вырастут до 20% в оборонно-промышленном комплексе, IT и высокотехнологичном инженерном проектировании в 2026 году. Однако в прошлом году гонка за повышением зарплат оказалась нерентабельной из-за роста издержек и замедления выручки.