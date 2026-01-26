РИА Новости: почти половине россиян повысят зарплату в 2026 году

Около половины россиян ожидают повышения зарплаты в первой половине 2026 года. Такие данные приводят сервисы «Работа. ру» и «СберПодбор» по результатам исследования.

«Прибавку к заработной плате в первом полугодии в размере менее 10% ожидают 15% участников исследования. Повышение оклада в пределах 11-25% прогнозируют для себя 18% респондентов, а на рост от 26-50% рассчитывают 6% опрошенных», — говорится в сообщении «РИА Новости».

Александр Ветерков, замгендиректора «Работы. ру», заявил, что в 2025 году компании достигли предела возможностей по повышению зарплат, но в 2026 году ожидается рост зарплатных предложений в ключевых отраслях. В Госдуме рассматривается инициатива об обязательной индексации зарплат в соответствии с инфляцией, что может привести к увеличению ценового давления и теневым схемам.

По словам Ветеркова, зарплаты вырастут до 20% в оборонно-промышленном комплексе, IT и высокотехнологичном инженерном проектировании в 2026 году. Однако в прошлом году гонка за повышением зарплат оказалась нерентабельной из-за роста издержек и замедления выручки.