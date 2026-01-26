Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 756
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 247
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 212
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 479
Работники РНПК познакомились с историей в музее-заповеднике Сергея Есенина

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в состав НК «Роснефть») организовала для своих сотрудников и их семей поездку в Государственный музей-заповедник Сергея Есенина, где они посетили выставку-расследование «Моё степное пенье сумело бронзой прозвенеть…».

Выставка открыта при поддержке «Роснефти» в октябре 2025 года, приуроченная к 130-летию со дня рождения поэта. Этот проект, посвященный теме гибели Есенина, реализован впервые и привлекает широкую аудиторию. В экспозиции представлено более 200 предметов, включая редкие фотографии, малоизвестные архивные документы, записи из дневников, публикации в прессе и материалы экспертиз. Выставка, расположенная в Каретном дворе, будет работать до конца марта 2026 года.

Участники поездки также имели возможность посетить другие здания музейного комплекса, связанные с жизнью поэта — мемориальную усадьбу его родителей, земскую школу и усадьбу помещицы Л. И. Кашиной. Гости погрузились в историю и наблюдали пейзажи, которые когда-то вдохновляли великого русского поэта Серебряного века.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания активно участвует в значимых событиях региона и поддерживает важные инициативы российской культурной жизни. Предприятие оказывает помощь проектам в сферах здравоохранения, образования, спорта и создания комфортной городской среды.