Работники РНПК познакомились с историей в музее-заповеднике Сергея Есенина

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в состав НК «Роснефть») организовала для своих сотрудников и их семей поездку в Государственный музей-заповедник Сергея Есенина, где они посетили выставку-расследование «Моё степное пенье сумело бронзой прозвенеть…».

Выставка открыта при поддержке «Роснефти» в октябре 2025 года, приуроченная к 130-летию со дня рождения поэта. Этот проект, посвященный теме гибели Есенина, реализован впервые и привлекает широкую аудиторию. В экспозиции представлено более 200 предметов, включая редкие фотографии, малоизвестные архивные документы, записи из дневников, публикации в прессе и материалы экспертиз. Выставка, расположенная в Каретном дворе, будет работать до конца марта 2026 года.

Участники поездки также имели возможность посетить другие здания музейного комплекса, связанные с жизнью поэта — мемориальную усадьбу его родителей, земскую школу и усадьбу помещицы Л. И. Кашиной. Гости погрузились в историю и наблюдали пейзажи, которые когда-то вдохновляли великого русского поэта Серебряного века.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания активно участвует в значимых событиях региона и поддерживает важные инициативы российской культурной жизни. Предприятие оказывает помощь проектам в сферах здравоохранения, образования, спорта и создания комфортной городской среды.