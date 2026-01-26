Прокуратура добилась улучшения условий обращения с отходами в Рязанской области

Рязанская природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере обращения с отходами в р. п. Тума Клепиковского муниципального округа. Выяснилось, что контейнерные площадки для сбора мусора не ограждены и не имеют твердого покрытия, что опасно загрязнением окружающей среды. Прокурор обратился в суд с требованием устранить недостатки. Суд полностью поддержал его требования. В настоящее время администрация Клепиковского округа уже привела контейнерные площадки в порядок и сделала их безопасными.

Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.