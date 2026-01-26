Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 527
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 007
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 190
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 452
Песков ответил на вопрос о продолжении переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента отметил, что переговоры России и Украины нельзя назвать дружелюбными. «Но это не главное, так как если дипломатические встречи есть, то нужно пытаться чего-то достичь. При этом ожидать высокой результативности трёхсторонних переговоров по Украине было бы ошибочно», — заявил Песков. Он подчеркнул, что продолжение переговоров запланировано на следующую неделю, однако точной даты пока нет.

