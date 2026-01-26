Песков ответил на вопрос о продолжении переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента отметил, что переговоры России и Украины нельзя назвать дружелюбными. «Но это не главное, так как если дипломатические встречи есть, то нужно пытаться чего-то достичь. При этом ожидать высокой результативности трёхсторонних переговоров по Украине было бы ошибочно», — заявил Песков. Он подчеркнул, что продолжение переговоров запланировано на следующую неделю, однако точной даты пока нет.

