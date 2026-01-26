Пенсионерам назвали условие, при котором могут потребовать возврата пенсии

Пенсионеры могут столкнуться с требованием вернуть часть полученных пенсионных выплат, если они не уведомили Социальный фонд о произошедших изменениях, влияющих на размер пенсии. Об этом сообщает «Прайм».

Согласно действующему законодательству, пенсионеры обязаны сообщать о таких обстоятельствах не позднее следующего рабочего дня. В противном случае возникает переплата, которую необходимо вернуть.

Наиболее распространенные случаи, когда пенсионеры теряют право на повышенные выплаты, связаны с изменениями в статусе иждивенцев. Например, если ребенок устроился на работу, был отчислен из учебного заведения или переведен на заочное обучение, это может повлиять на размер пенсии. В случае несвоевременного уведомления Социальный фонд имеет право требовать возврат излишне выплаченных сумм, включая возможные судебные иски.

Также подобная ситуация может возникнуть при переезде из районов Крайнего Севера или изменении оснований для получения региональных надбавок. Если информация о таких изменениях поступает с опозданием, пенсионеру придется компенсировать разницу между фактически полученными и положенными суммами.