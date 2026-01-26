Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 494
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
2 917
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 185
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 447
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Пенсионерам назвали условие, при котором могут потребовать возврата пенсии
Пенсионеры должны своевременно уведомлять Социальный фонд о любых изменениях, влияющих на размер пенсии, не позднее следующего рабочего дня. В противном случае возникает переплата, которую придется вернуть. Чаще всего это связано с изменением статуса иждивенцев — например, если ребёнок устроился на работу, прекратил учёбу или перевёлся на заочное обучение. Также возврат переплаты может потребоваться при переезде из районов Крайнего Севера или изменении оснований для региональных надбавок. Если пенсионер не сообщил вовремя, Соцфонд вправе требовать возврат излишне выплаченных сумм, включая возможные судебные иски.

Пенсионеры могут столкнуться с требованием вернуть часть полученных пенсионных выплат, если они не уведомили Социальный фонд о произошедших изменениях, влияющих на размер пенсии. Об этом сообщает «Прайм».

Согласно действующему законодательству, пенсионеры обязаны сообщать о таких обстоятельствах не позднее следующего рабочего дня. В противном случае возникает переплата, которую необходимо вернуть.

Наиболее распространенные случаи, когда пенсионеры теряют право на повышенные выплаты, связаны с изменениями в статусе иждивенцев. Например, если ребенок устроился на работу, был отчислен из учебного заведения или переведен на заочное обучение, это может повлиять на размер пенсии. В случае несвоевременного уведомления Социальный фонд имеет право требовать возврат излишне выплаченных сумм, включая возможные судебные иски.

Также подобная ситуация может возникнуть при переезде из районов Крайнего Севера или изменении оснований для получения региональных надбавок. Если информация о таких изменениях поступает с опозданием, пенсионеру придется компенсировать разницу между фактически полученными и положенными суммами.