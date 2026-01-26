Ответы для ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад предложили приравнять к пропаганде суицида

С инициативой выступило с идеей запретить распространение ответов на задания государственных экзаменов, федеральных учебников и Всероссийской олимпиады школьников. Сливы ответов предложили приравнять к информации о способах суицида и к рецептам изготовления наркотиков. Под запрет попадут задания ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад прошлых лет. Также будут блокировать сайты с «готовыми домашними заданиями». Власти считают, что таким образом защитят образовательный процесс от нечестных решений, а также повысят мотивацию учеников.

