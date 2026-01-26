Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 635
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 171
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 199
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 464
Официальный дилер LADA в Рязани «Автоимпорт Центр» дарит зимнюю резину первым покупателям
Это предложение призвано не только представить новый дилерский центр рязанцам, но и обеспечить максимальную выгоду и готовность автомобиля к эксплуатации с первого дня. Актуальность акции подчеркивается зимним сезоном, когда своевременная смена шин становится вопросом безопасности.

Почему это выгодное предложение?

Эксперты и автовладельцы знают, что комплект качественной зимней резины — это значительная статья расходов при покупке автомобиля. Новая акция от «Автоимпорт Центр» решает эту проблему, предлагая клиентам три ключевых преимущества:

  1. Полная готовность к сезону. Новый владелец получает автомобиль, полностью адаптированный к зимним дорожным условиям. Не нужно тратить время на подбор, покупку и замену шин — можно сразу отправиться в первую поездку.
  2. Значительная экономия. Стоимость комплекта зимних шин для моделей LADA в зависимости от размера и типа может достигать 40 000 рублей. Эта сумма остаётся в бюджете покупателя, что делает покупку автомобиля ещё более привлекательной.
  3. Надёжность официального дилера. Покупая автомобиль в «Автоимпорт Центр», клиент получает все преимущества работы с авторизованным партнёром АвтоВАЗа: полный пакет гарантийных обязательств, доступ к оригинальным запчастям, квалифицированное сервисное обслуживание и финансовые программы.

«Мы рады начать работу в Рязани в статусе официального дилера LADA. Наша цель — предложить горожанам не только лучшие отечественные автомобили, но и высочайший уровень сервиса. Стартовая акция с подарком в новом году в виде зимней резины — это наш способ сказать „спасибо“ первым покупателям и помочь им подготовиться к зиме без лишних хлопот и затрат», — прокомментировал представитель руководства дилерского центра.

Важные условия акции

Специальное предложение носит ограниченный характер. Количество комплектов зимней резины, подготовленных в качестве подарков, ограничено. Акция действует исключительно для первых покупателей нового дилерского центра и будет доступна до исчерпания запаса подарков. Чтобы стать участником акции и приобрести новый автомобиль LADA с выгодным бонусом, необходимо обратиться в дилерский центр «Автоимпорт Центр» по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, 1Б (рядом с ТЦ «Круиз»), или по телефону: +7 (4912) 20-28-93.

Специалисты центра готовы провести презентацию модельного ряда, помочь с выбором автомобиля и оформлением покупки, включая подключение к программам льготного кредитования и страхования.

Контакты для справок: