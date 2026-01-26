Над регионами РФ сбили 40 беспилотников

В ночь на 26 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских БПЛА: 34 — над территорией Краснодарского края, 4 — над акваторией Азовского моря, по 1 — над территорией Брянской и Калужской областей.