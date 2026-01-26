Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 965
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 373
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 227
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 498
Над Брянской областью уничтожили ракету С-200, повреждены более 50 домов
Над Брянской областью 26 января уничтожили украинскую ракету С-200. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

Украинскую ракету перехватили средства ПВО над территорией Клинцовского района Брянской области.

В результате отражения атаки обломки упали на жилой сектор. Одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказана медпомощь.

По предварительной информации Александра Богомаза, четыре частных жилых дома разрушены. Частично повреждены более 50 частных жилых домов, а также стекла в двух многоквартирных домах.

На месте работают оперативные и экстренные службы.