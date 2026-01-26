Над Брянской областью уничтожили ракету С-200, повреждены более 50 домов

Украинскую ракету перехватили средства ПВО над территорией Клинцовского района Брянской области. В результате отражения атаки обломки упали на жилой сектор. Одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказана медпомощь. По предварительной информации Александра Богомаза, четыре частных жилых дома разрушены. Частично повреждены более 50 частных жилых домов, а также стекла в двух многоквартирных домах. На месте работают оперативные и экстренные службы.