Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
-14°
Втр, 27
-9°
Срд, 28
ЦБ USD 75.92 -0.12 24/01
ЦБ EUR 89.06 0.27 24/01
Нал. USD 77.01 / 77.00 26/01 10:25
Нал. EUR 90.41 / 91.00 26/01 10:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 494
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
2 917
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 185
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 447
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Мошенники начали обманывать россиян, выдавая себя за курьеров
Телефонные мошенники начали активно обманывать россиян, выдавая себя за сотрудников служб доставки популярных магазинов. Как сообщает РИА «Новости», злоумышленники звонят потенциальным жертвам и утверждают, что на них оформлен и уже оплачен заказ. После этого людям приходит SMS с кодом подтверждения, который мошенники просят продиктовать якобы для сверки данных. Важно отметить, что любые вопросы о содержимом посылки, ее стоимости или магазине остаются без ответа. Получив код, мошенники получают доступ к аккаунтам или финансовым сервисам своих жертв. Эксперты предупреждают: сотрудники магазинов и служб доставки никогда не запрашивают коды из SMS по телефону.

Телефонные мошенники начали активно обманывать россиян, выдавая себя за сотрудников служб доставки популярных магазинов.

Как сообщает РИА «Новости», злоумышленники звонят потенциальным жертвам и утверждают, что на них оформлен и уже оплачен заказ. После этого людям приходит SMS с кодом подтверждения, который мошенники просят продиктовать якобы для сверки данных.

Важно отметить, что любые вопросы о содержимом посылки, ее стоимости или магазине остаются без ответа. Получив код, мошенники получают доступ к аккаунтам или финансовым сервисам своих жертв. Эксперты предупреждают: сотрудники магазинов и служб доставки никогда не запрашивают коды из SMS по телефону.