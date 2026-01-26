Мошенники начали обманывать россиян, выдавая себя за курьеров

Телефонные мошенники начали активно обманывать россиян, выдавая себя за сотрудников служб доставки популярных магазинов. Как сообщает РИА «Новости», злоумышленники звонят потенциальным жертвам и утверждают, что на них оформлен и уже оплачен заказ. После этого людям приходит SMS с кодом подтверждения, который мошенники просят продиктовать якобы для сверки данных. Важно отметить, что любые вопросы о содержимом посылки, ее стоимости или магазине остаются без ответа. Получив код, мошенники получают доступ к аккаунтам или финансовым сервисам своих жертв. Эксперты предупреждают: сотрудники магазинов и служб доставки никогда не запрашивают коды из SMS по телефону.

