Минздрав одобрил российскую вакцину против ВПЧ для детей

Минздрав России разрешил применение отечественной вакцины «Цегардекс» для профилактики вируса папилломы человека у детей в возрасте от 9 до 17 лет. Об этом сообщили в компании «Нанолек».

Решение принято на основании результатов клинического исследования третьей фазы с участием 402 здоровых детей. Испытания проходили в пяти медицинских центрах на территории России, в том числе в Сеченовском университете и Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова.

Соответствующие изменения внесены в регистрационное досье препарата. В компании уточнили, что «Цегардекс» стал первой российской вакциной для профилактики ВПЧ, зарегистрированной в марте 2025 года.