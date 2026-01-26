Мигрантам предложили запретить менять работу в течение года

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий иностранцев, работающих в России по трудовому патенту, не менее 12 месяцев трудиться у одного работодателя. Только после этого они смогут сменить компанию или работать по совместительству, пишет «Парламентская газета».

Авторы инициативы из ЛДПР поясняют, что сейчас патент привязан лишь к региону, из-за чего мигранты могут свободно менять работодателей или работать сразу в нескольких организациях.

Согласно документу, при досрочном расторжении договора или его истечении до года иностранный работник, не имеющий иных оснований для пребывания в РФ, будет обязан покинуть страну. Исключения предусмотрены для случаев ликвидации компании, чрезвычайных обстоятельств, невыплаты зарплаты или нарушений охраны труда.

Если новый договор не будет заключен в течение 30 дней, действие патента предлагается прекращать, а сведения о мигранте вносить в реестр с последующим применением режима высылки.