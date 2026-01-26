Корпорация развития поможет в подготовке специалистов для фармпроизводства

В Рязанской области стартовал новый этап подготовки специалистов для завода по производству препаратов плазмы крови человека ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС», который строится в Скопинском районе. В рамках проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития Рязанской области (КРРО) состоялись переговоры с участием представителей инвесткомпании и сферы образования.

Так, 21 января на межведомственной рабочей встрече в КРРО утвердили план профориентационных мероприятий. С февраля начнутся собрания с учениками 9-х классов школ Скопинского района и близлежащих муниципальных образований, родительским сообществом, а также пройдут профтуры на строящийся завод, развернется широкая информационная кампания на ресурсах образовательных учреждений. Основная цель — заинтересовать старшеклассников профессиями в фармацевтической отрасли.

В новом учебном году на базе Скопинского филиала Рязанского медицинского колледжа начнется обучение по новой учебной программе по специальности 18.01.35 «Аппаратчик-оператор производства химических соединений». Программа, разработанная по инициативе инвестора, проходит лицензирование. В настоящее время инвестор оснащает кабинеты современным оборудованием для проведения лабораторных занятий со студентами.

«Мы создаем сложное высокотехнологичное производство, специалистов для которого мы готовы выращивать сами. Мы полностью оплачиваем студентам нашей программы трехлетнее обучение в медколледже, а затем трудоустраиваем перспективных выпускников на предприятие и открываем перед молодыми специалистами большие возможности», — отметила бизнес-партнер по управлению персоналом ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» Олеся Синельщикова.

По инициативе КРРО 23 января прошла онлайн-встреча с участием представителей инвесткомпании, Института естественных наук РГУ им. С. А. Есенина и Рязанского медколледжа, на которой обсуждались вопросы формирования преподавательского состава для новой образовательной программы. В частности, обсудили возможности стажировок и временного трудоустройства студентов старших курсов направлений подготовки химия и биология для последующей работы преподавателями в Скопинском филиале колледжа.

«Работа, к которой мы приступили, — это первая попытка объединить в рамках нашего проекта интересы инвесторов и образование всех трех уровней: общего, среднего профессионального и высшего. Первый шаг по запуску спецкурса, на котором будут готовить кадры для конкретного инвестора — позади, и сейчас мы планомерно подходим к созданию по запросу инвестора полноценной образовательной программы в медколледже. Будем применять аналогичный подход в работе с другими инвесторами, чтобы помочь им обеспечить их кадровый потенциал», — заявила руководитель проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития Мария Викулова.

Первым опытом взаимодействия ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» и медколледжа стал запуск в 2025-м году спецкурса в рамках специальности «Фармация». Пилотный набор студентов уже проходит обучение по спецкурсу «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза», и после выпуска ребята начнут свою карьеру на фармзаводе. Открытие инвестором уникального в стране производства препаратов плазмы крови человека планируется в 2028 году. К этому времени компании потребуется около 100 операторов, а в последующие два года — еще более 200. Особый интерес для предприятия представляет подготовка на базе медколледжа будущих рабочих специалистов.