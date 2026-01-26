Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 755
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 246
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 212
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 479
Бренд Genesis отзывает 83 877 автомобилей из-за сбоя приборной панели
Компания Genesis объявила об отзыве 83 877 автомобилей из-за программной ошибки, которая может отключать приборную панель и мультимедийную систему на 10 секунд во время движения. Под отзыв попали модели G80, GV60, GV70 и GV80 2025-2026 годов. Проблема связана с логическим дефектом программного обеспечения, при котором процедуры обработки данных аналогового и HD-радио используют одну область памяти. Это приводит к конфликту записи и исчезновению изображения на приборной панели.

Бренд Genesis отзывает 83 877 автомобилей из-за сбоя приборной панели. Об этом сообщает издание SPEEDME.

Бренд Genesis объявила об отзыве 83 877 автомобилей из-за программной ошибки, которая может отключать приборную панель и мультимедийную систему на 10 секунд во время движения. Под отзыв попали модели G80, GV60, GV70 и GV80 2025-2026 годов.

Проблема связана с логическим дефектом программного обеспечения, при котором процедуры обработки данных аналогового и HD-радио используют одну область памяти. Это приводит к конфликту записи и исчезновению изображения на приборной панели.

Бренд уже готовит обновление ПО, которое должно выйти в марте. Владельцы смогут установить исправление через дилера или удаленно (OTA). До выхода патча рекомендуется временно отключить функцию HD-радио для предотвращения сбоев.