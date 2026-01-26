Бренд Genesis отзывает 83 877 автомобилей из-за сбоя приборной панели

Компания Genesis объявила об отзыве 83 877 автомобилей из-за программной ошибки, которая может отключать приборную панель и мультимедийную систему на 10 секунд во время движения. Под отзыв попали модели G80, GV60, GV70 и GV80 2025-2026 годов. Проблема связана с логическим дефектом программного обеспечения, при котором процедуры обработки данных аналогового и HD-радио используют одну область памяти. Это приводит к конфликту записи и исчезновению изображения на приборной панели.

Бренд Genesis отзывает 83 877 автомобилей из-за сбоя приборной панели. Об этом сообщает издание SPEEDME.

Бренд уже готовит обновление ПО, которое должно выйти в марте. Владельцы смогут установить исправление через дилера или удаленно (OTA). До выхода патча рекомендуется временно отключить функцию HD-радио для предотвращения сбоев.