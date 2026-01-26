Каждый пятый россиянин получает зарплату на карту ВТБ

На сегодняшний день более 11 млн человек в России получают зарплату на карту ВТБ. Доля банка на рынке зарплатных проектов в стране превысила 20%*, и в ближайшие два года ВТБ планирует увеличить ее до 25%.

По итогам 2025 года портфель зарплатных клиентов-физлиц ВТБ вырос на 1,6 млн до 11,1 млн человек. Этот результат стал рекордным для банка. Количество корпоративных клиентов в рамках зарплатного проекта увеличилось на 28% до 440 тыс.

Прирост числа зарплатных клиентов в прошлом году в значительной степени обеспечен работниками ряда перспективных отраслей. Для каждой из них банк формирует предложения с учетом отраслевого профиля работников. Это позволило увеличить число ИТ-специалистов и работников телекома на 78%, клиентов из сферы недвижимости — на 28%, а также показать значительный рост в образовании, финансах и АПК (+21% в каждой из этих областей).

Помимо столичных регионов, в число лидеров по числу зарплатных клиентов ВТБ вошли Крым, Краснодарский край, Республика Татарстан, Челябинская и Самарская области.

«Перезапуск зарплатного проекта в прошлом году позволил нам преодолеть очередной рубеж в 11 млн клиентов. ЗП ВТБ стал отдельным брендом на рынке. Мы не просто переупаковали продукт, мы пересобрали программу лояльности, добавили игровые и стимулирующие механики, сделав акцент на развитии в банке за доверие и сотрудничество. Уже сегодня каждый пятый россиянин получает зарплату в ВТБ. В этом году клиенты почувствуют еще больше выгоды от ежедневных транзакций по нашим картам, размещения средств на вкладах и накопительных счетах, участия в программе „Семейный банк“ и использования наших цифровых сервисов», — комментирует член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

*расчеты ВТБ на основе данных Frank RG

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама