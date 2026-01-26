Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
-14°
Втр, 27
-9°
Срд, 28
ЦБ USD 75.92 -0.12 24/01
ЦБ EUR 89.06 0.27 24/01
Нал. USD 77.31 / 77.00 26/01 16:30
Нал. EUR 90.57 / 91.00 26/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 755
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 246
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 212
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 479
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Кабмин одобрил уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа
Внесены поправки в статьи о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) и уничтожении памятников жертвам геноцида (ст. 243.4 УК). Изменения подготовлены в рамках закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа» (2025 год) для защиты фактов Нюрнбергского трибунала. За реабилитацию нацизма предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы или штраф до трёх млн рублей.

Правительство поддержало предложение о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа и за оскорбление памяти его жертв. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ».

Внесены поправки в статьи о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) и уничтожении памятников жертвам геноцида (ст. 243.4 УК). Изменения подготовлены в рамках закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа» (2025 год) для защиты фактов Нюрнбергского трибунала.

За реабилитацию нацизма предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы или штраф до трёх млн рублей.