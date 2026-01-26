Кабмин одобрил уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа

Внесены поправки в статьи о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) и уничтожении памятников жертвам геноцида (ст. 243.4 УК). Изменения подготовлены в рамках закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа» (2025 год) для защиты фактов Нюрнбергского трибунала. За реабилитацию нацизма предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы или штраф до трёх млн рублей.

Правительство поддержало предложение о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа и за оскорбление памяти его жертв. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ».

