Из-за коммунальной аварии в рязанском селе организуют подвоз воды

Отмечается, что в селе Мердушь вышел из строя водяной насос. 27 января ожидается поставка нового оборудования. 28 января насос планируют заменить. Подвоз технической воды организуют по следующему графику: с 10:00 до 12:00; с 15:00 до 17:00.