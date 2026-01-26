Из-за коммунальной аварии в рязанском селе организуют подвоз воды
Из-за коммунальной аварии в селе Мердушь Ермишинского района организуют подвоз воды. Об этом сообщили в соцсетях райадминистрации.
Отмечается, что в селе Мердушь вышел из строя водяной насос. 27 января ожидается поставка нового оборудования. 28 января насос планируют заменить.
Подвоз технической воды организуют по следующему графику:
- с 10:00 до 12:00;
- с 15:00 до 17:00.