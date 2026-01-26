Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 965
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 373
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 227
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 498
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Из-за коммунальной аварии в рязанском селе организуют подвоз воды
Из-за коммунальной аварии в селе Мердушь Ермишинского района организуют подвоз воды. Об этом сообщили в соцсетях райадминистрации.

Отмечается, что в селе Мердушь вышел из строя водяной насос. 27 января ожидается поставка нового оборудования. 28 января насос планируют заменить.

Подвоз технической воды организуют по следующему графику:

  • с 10:00 до 12:00;
  • с 15:00 до 17:00.