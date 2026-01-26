Госдума может запретить вузам повышать цены для студентов из многодетных семей

Предлагается внести изменения в статьи 54 и 101 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Согласно проекту, вузы смогут ежегодно повышать стоимость платных услуг в пределах инфляции, но для студентов из многодетных семей это будет запрещено. В сопроводительной записке отмечается, что стоимость платного обучения растёт: в прошлом году в российских университетах она увеличилась в среднем на 12%. Законодатели считают, что это ограничивает выбор учебного заведения и специальности финансовыми возможностями родителей.

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект о защите многодетных семей, запрещающий повышение стоимости платного обучения для студентов из них. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

