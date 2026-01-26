Госдума: метель может стать официальной причиной неявки на работу

«Если метель и снежные заносы не позволяют вам добраться до вашего предприятия, сообщите об этом начальству. Если об опасной ситуации сообщают МЧС, метеорологи, дорожные службы, работодатель не сможет засчитать ваше отсутствие за прогул», — сказала депутат и подчеркнула, что в подобных ситуациях суды обычно принимают сторону работника. Также Стенякина заявила, что выйти на работу из-за холодного климата без распоряжения начальства или решения местных властей невозможно.

Если метеорологи, МЧС или дорожные службы предупредили о сильной метели и снежных заносах, это может служить обоснованием для неявки на работу. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной.

