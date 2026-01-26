ФССП: в РФ изменились правила назначения обязательных работ

С 15 декабря 2025 года вступил в силу Федеральный закон № 451-ФЗ, который вносит изменения в статьи 3.13 и 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Закон расширяет список категорий граждан, к которым нельзя применить наказание в виде обязательных работ. Об этом сообщила «Известиям» пресс-служба ФССП России.

По данным документа, женщины с детьми-инвалидами, усыновители, опекуны и попечители таких детей освобождаются от обязательных работ. То же касается одиноких мужчин-родителей детей до трех лет или детей-инвалидов. Они могут подать ходатайство в суд или через судебного пристава-исполнителя для освобождения от уже назначенных работ. В случае удовлетворения суд прекращает исполнение наказания. Обязательные работы включают бесплатные общественно полезные работы на срок от 20 до 200 часов, назначаемые судьей и исполняемые приставом.