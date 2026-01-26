Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 635
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 171
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 199
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 464
ФССП: в РФ изменились правила назначения обязательных работ
По данным документа, женщины с детьми-инвалидами, усыновители, опекуны и попечители таких детей освобождаются от обязательных работ. То же касается одиноких мужчин-родителей детей до трех лет или детей-инвалидов. Они могут подать ходатайство в суд или через судебного пристава-исполнителя для освобождения от уже назначенных работ.

С 15 декабря 2025 года вступил в силу Федеральный закон № 451-ФЗ, который вносит изменения в статьи 3.13 и 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Закон расширяет список категорий граждан, к которым нельзя применить наказание в виде обязательных работ. Об этом сообщила «Известиям» пресс-служба ФССП России.

