ЕС решил полностью запретить российский газ в 2027 году

«Данный регламент является ключевым этапом на пути к достижению цели программы REPowerEU по прекращению зависимости ЕС от российской энергетики», — заявили в пресс-службе Евросовета. На министерской встрече всё же утвердили документ, несмотря на возражения Словакии и Венгрии. Проект предложили в декабре 2025 года — он позволяет странам-членам ЕС продлевать использование российского газа до 31 октября 2027 года при недостаточном заполнении газовых хранилищ.

Европарламент одобрил полное прекращение импорта российского сжиженного природного газа, начиная с 1 января 2027 года. Ограничения на поставки трубопроводного газа в страны ЕС вступят в силу с 30 сентября 2027 года. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

